La Chilindrina reaparece animada tras salir del hospital

María Antonieta de las Nieves agradece las muestras de cariño tras su hospitalización.

Luego de pasar por un momento de tensión que hizo que fuera hospitalizada de urgencia, preocupando a sus seguidores por su estado de salud, la actriz mexicana ha compartido un video para tranquilizarlos y mostrar que está bien.

La Chilindrina confirma que ya se encuentra en casa recuperándose. (Foto: X)

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, ha compartido un emotivo mensaje en sus plataformas oficiales para confirmar que ya se encuentra en su hogar recuperándose y que la situación se quedó en un susto.

De las Nieves agradece que la situación se trató solo de un susto. (Foto: X)

"Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando", comenta de las Nieves en la publicación.

En la filmación, María aparece con una sonrisa y el buen humor que tanto la caracteriza para saludar a sus fanáticos: "¿Qué tal, amigos? Aquí, como siempre, estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas... en fin, la estoy pasando muy bien", dice la estrella de televisión, demostrando que su energía y carisma siguen intactos.