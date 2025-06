La Chilindrina se arrepiente de no hacer las paces con Chespirito

-

Lo que alguna vez fue una relación cercana, como la de una familia, terminó en disputa legal por los derechos de uso del personaje de La Chilindrina, ya que la actriz mexicana quería utilizarlo a su voluntad y de forma independiente de Televisa, luego de que la popularidad del "Chavo del 8" aumentara y las ofertas de trabajo sobraran.

María Antonieta de las Nieves luchó por quedarse con los derechos de La Chilindrina. (Foto: Instagram)

Pasaron 11 años para que María Antonieta de las Nieves reconociera que tiene cargo de conciencia con respecto a la batalla legal que tuvo con Roberto Gómez Bolaños, con tal de adueñarse del rol más importante que ha interpretado en toda su carrera.

De las Nieves no solo se enfrentó a su amigo, confidente y el genio detrás de la creación de La Chilindrina, sino que también arrasó con Televisa, quienes no estaban de acuerdo con que se atribuyera el éxito de la niña con pecas sin reconocer la labor más importante: la del escritor.

Luego de arrebatarle los derechos a Roberto debido a que ninguno de los personajes de la vecindad había sido registrado y hacer de todo con el personaje en los últimos años, reconoce su error y confiesa que quisiera poder disculparse para reconciliarse con Roberto, sobre todo porque la última vez que se vieron, él la trató como si nunca hubieran peleado.

"Me dio un abrazo, un beso y dije: Ay, qué bonito. Aunque el público y la prensa no se hubieran dado cuenta, para mí, todo cambió en ese momento", comenta María, quien desearía poder regresar el tiempo atrás y evitar el conflicto.

Su nombre se lo puso don Ramón porque las pecas en su cara le recordaban al pan del mismo nombre. (Foto: Instagram)

Curiosidades de La Chilindrina

Su madre falleció en el parto, por lo que fue criada por su papá y su bisabuela, doña Nieves.

El nombre Chilindrina se lo puso su padre porque las pecas en su cara le recordaban el azúcar del pan del mismo nombre.

La Chilindrina y Quico fueron los únicos niños que nacieron en la vecindad, ya que el Chavo llegó cuando tenía cuatro años.

La Chilindrina le regaló al Chavo los zapatos que usa, los cuales eran de don Ramón.

La Chilindrina no apareció en la serie durante un año y medio; Don Ramón dijo que se había ido a vivir a Guanajuato con sus tías.

María Antonieta de las Nieves interpretó a la Chilindrina mientras estaba embarazada.

La actriz ahora apoya la bioserie de Chespirito y celebra que se haga con respeto y fidelidad. (Foto: Instagram)

Apoya la serie biográfica

Desde que le platicaron acerca de la bioserie de 'Chespirito: Sin querer queriendo', y le pidieron su autorización para utilizar su nombre y personaje; Antonieta se llenó de felicidad y no dudó en involucrarse en el proyecto para asegurarse de que fuera lo más fiel posible a los acontecimientos de la vida real.

La actriz Paola Montes de Oca, quien dará vida a La Chilindrina en el programa, se esmeró tanto por rendirle tributo a Nieves, que decidió ir a visitarla a su casa para resolver algunas dudas y pedirle consejos para imitarla.

María apoya a Paola Montes de Oca en su interpretación como La Chilindrina. (Foto: Instagram)

Sus esfuerzos valieron la pena, ya que no solo consiguió el papel, sino que también logró impresionar a María, quien le dio su aprobación y respeto, llegando incluso a decirle a los medios que su actuación es increíble y que sin duda es ella.

"Estoy encantada con la chica que escogieron para interpretarme. Me encanta Paola, es un encanto de niña; la voz me la tiene calcada, algo que es muy difícil. La caracterización pudiera ser, pero la voz; sin dudas me tiene maravillada y a ustedes les va a encantar, ¡es idéntica!", dijo la comediante, quien reconoce el talento de Oca.

Por su parte, Nieves ha confirmado que tendrá un cameo especial en el sexto episodio de la serie, por lo que hasta el 10 de julio próximo la verás en acción en la serie, con un rol que no ha sido revelado.