¿Cuántas casas ha entregado el programa Mi Primera Vivienda?

-

El programa "Mi Primera Vivienda" del CHN ha entregado 457 viviendas y mantiene 1,700 créditos comprometidos.

El presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Sergio Silva, confirmó que el programa Mi Primera Vivienda ha entregado alrededor de 457 casas a familias beneficiarias y prevé superar las 600 viviendas entregadas para diciembre de 2025.

Además, indicó que en la actualidad el banco mantiene cerca de 1,700 créditos comprometidos.

El propósito del programa es facilitar el acceso a vivienda propia mediante condiciones de financiamiento preferenciales. (Imagen: captura de pantalla)

Silva explicó que la cifra de casas "desembolsadas" corresponde a de desarrolladores que ya entregaron la vivienda al comprador y el crédito fue formalizado.

Señaló que el propósito del programa es facilitar el acceso a vivienda propia mediante condiciones de financiamiento preferenciales, con plazos de hasta 40 años, tasas de interés reducidas y un enganche del 5 % del valor del inmueble.

Aclaró que las viviendas no se otorgan como donación, sino a través de créditos en condiciones preferenciales que representan una alternativa al alquiler.

Además, informó que actualmente existen más de 15 mil unidades proyectadas para los próximos tres años, lo que equivale a unas 5 mil por año.

Asimismo, indicó que este programa inició en diciembre 2025, con la gestión en promedio de 83 casos mensuales, sin embargo, de julio a octubre de este año, aumentó a 150 casos por mes.

El presidente del CHN informó que actualmente existen más de 15 mil unidades proyectadas para los próximos tres años. (Foto: Archivo/Soy502)

El presidente del CHN destacó que la institución ha reorientado su cartera para priorizar la vivienda, lo que ha permitido que más de la mitad de sus créditos actuales estén destinados a este sector.

El banco también obtuvo este año los tres primeros lugares del Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) en las categorías de mayor número de créditos, monto de colocación y vivienda social.

Silva indicó que el programa cuenta con el respaldo del Fondo para la Adquisición de Primera Vivienda (FAPRIVI), creado para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Concluyó en que el fondo permite canalizar los recursos de forma directa a los beneficiarios y promueve la participación del sector privado en la construcción de viviendas sociales con valores de hasta Q 675 mil.