Fuerte choque en zona 1, dos menores resultan heridos

Debido al impacto, dos menores fueron trasladados de emergencia.
Durante la noche del sábado 11 de octubre, Bomberos Voluntarios atendieron un accidente vehicular ocurrido en la 4a. avenida y 12 calle de la zona 1.
Según Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, la colisión se produjo entre un bus y un vehículo tipo camioneta, en el cual se transportaba una familia.
Tras la colisión, dos menores de edad resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a un centro hospitalario.
En el lugar se brindó asistencia medica al conductor del bus, quien tuvo una crisis nerviosa por el impacto.