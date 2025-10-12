Versión Impresa
Fuerte choque en zona 1, dos menores resultan heridos

  • Por Maria Fernanda Gallo
12 de octubre de 2025, 08:37
Fuerte impacto entre conductores en Centro Histórico. (Foto: Amilcar Montejo/X)

Debido al impacto, dos menores fueron trasladados de emergencia.

Durante la noche del sábado 11 de octubre, Bomberos Voluntarios atendieron un accidente vehicular ocurrido en la 4a. avenida y 12 calle de la zona 1.

Según Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, la colisión se produjo entre un bus y un vehículo tipo camioneta, en el cual se transportaba una familia.

Tras la colisión, dos menores de edad resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a un centro hospitalario.

En el lugar se brindó asistencia medica al conductor del bus, quien tuvo una crisis nerviosa por el impacto.

