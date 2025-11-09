Municipalidad de Antigua se pronuncia tras colisión en edificio patrimonial

-

El Palacio del Ayuntamiento de Antigua Guatemala es parte integral de su Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Por ello, los daños a este edificio obligan a una estricta evaluación en conjunto con el CNPAG para asegurar la conservación de la estructura colonial.

EN CONTEXTO: Conductor colisiona contra edificio patrimonial de Antigua Guatemala

Un conductor empotró su camioneta en las gradas del edificio municipal la noche del sábado 8 de noviembre.

Este hecho, causó que dos personas resultarán heridas, las cuales fueron trasladadas al Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

La Municipalidad de Antigua Guatemala se pronunció a través de un comunicado y detalló las acciones municipales que realizarán.

En conjunto con el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG), se llevará a cabo un análisis y evaluación de los posibles daños estructurales ocasionados al edificio patrimonial.

Comunicado oficial de la Municipalidad de Antigua Guatemala.

"La Municipalidad de Antigua Guatemala recuerda a la población la importancia de conducir con responsabilidad y respetar las normas de tránsito, ya que la seguridad de todos es prioridad", dice parte del comunicado, considerando que en estas fechas se incrementan los festejos.

El conductor, que habría dado positivo a la prueba de alcoholismo, fue remitido a tribunales para solventar su situación.