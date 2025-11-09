Conductor colisiona contra edificio patrimonial de Antigua Guatemala

-

Un accidente vehicular se produjo en la 4a. calle de Antigua Guatemala cuando un conductor perdió el control de su camioneta e impactó contra el edificio municipal.

La Municipalidad de Antigua Guatemala informó que, por instrucciones del Centro de Monitoreo Municipal, personal de la Policía Municipal de Seguridad Preventiva (PM) se hizo presente la noche de este sábado 8 de noviembre en la 4a. calle, frente al edificio municipal, tras recibir reporte de un accidente.

En el lugar se encontraba una camioneta tipo agrícola, la cual había colisionado contra las gradas del edificio municipal.

En el interior se encontraba una persona en aparente estado de ebriedad, quien habría perdido el control del vehículo.

Como resultado del incidente, dos peatones resultaron afectados y ambos fueron trasladados al Hospital Nacional de Antigua Guatemala por Bomberos Voluntarios.

El piloto del vehículo fue retenido en el lugar por personal del Grupo de Reacción Inmediata Municipal (GRIM) y posteriormente trasladado a los tribunales correspondientes para resolver su situación.

Acciones municipales

La Municipalidad coordinó con el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG) para realizar el análisis y evaluación de los posibles daños estructurales ocasionados al edificio patrimonial.

Asimismo, personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y de la PM brindaron apoyo en la regulación vehicular y resguardo del área.

"Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, la protección del patrimonio histórico y el cumplimiento de la ley", indicaron las autoridades municipales a través de un comunicado.

De igual manera, agregaron que se continuará colaborando con las autoridades competentes para que los hechos sean esclarecidos conforme a derecho.