Colisión entre bus y automóvil deja más de 40 heridos en Ruta Interamericana (video)

Una fuerte colisión entre un bus extraurbano y un vehículo particular se registró esta madrugada en el km 36 de la Ruta Interamericana (CA-1).

En las primeras horas de este martes en el kilómetro 36 de la ruta Interamericana se registró una colisión entre un autobús extraurbano y un vehículo particular.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Elementos de distintas compañías de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para brindar atención a las personas afectadas.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Tras aplicar el sistema de clasificación de pacientes, se procedió al traslado de los heridos con mayor gravedad hacia el Hospital Nacional de Chimaltenango. Hasta el momento, se informa que al menos 45 personas fueron trasladadas al referido centro asistencial.

De acuerdo con el informe de los socorristas no se reportan pérdidas humanas.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente, el cual ocasionó considerables daños materiales en ambos vehículos.

El automóvil quedó volcado en una hondonada, donde colisionó contra un poste del tendido eléctrico; en tanto, el autobús terminó fuera de la carretera, entre los matorrales, luego de impactar contra una baranda de protección.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

A pocos metros del automóvil se localizaron dos neumáticos, desprendidos a raíz del impacto.