¡Trágico accidente! Conductor muere en el Anillo Periférico

Un accidente de tránsito ocurrió en el Periférico, la noche de este lunes y genera severas complicación en el tránsito.
Amilcar Montejo, director de Comunicación Emetra, informó acerca de un accidente de tránsito ocurrido sobre el Periférico, la noche de este 27 de octubre.
Este incidente se registró después del puente El Incienso, por lo que afecta la conexión vehicular que va de la zona 7, hacia la zona 3, en la subida o el tramo que se dirige a la avenida Elena, según indicó Montejo.
En el lugar, intervienen Bomberos Municipales, quienes tras ser alertados, confirmaron que el conductor de un vehículo de dos ruedas falleció y hasta el momento no ha sido identificado.
Asimismo, se encuentra la Policía Nacional Civil (PNC) y agentes de Emetra regulando el tránsito, mencionó Montejo.
Tránsito afectado
Agregó que quienes conduzcan en el sector "de manera obligatoria tendrán que utilizar el carril derecho, con dirección hacia el sector del barrio Jocotenango o rumbo a la calle Martí".
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) solicitó a los conductores manejar con precaución para evitar más accidentes y permanecer atentos a información que pueda surgir.