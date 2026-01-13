Accidente en Suchitepéquez: Licencia de transporte del bus está vencida, dice la DGT

La Dirección General de Transportes se pronunció luego del accidente protagonizado por un bus extraurbano y un camión, donde quedaron varias personas heridas este lunes.
La Dirección General de Transportes (DGT) informó que la licencia de transporte del bus extraurbano involucrado en un accidente de tránsito en el kilómetro 135 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Nahualate, Suchitepéquez, está vencida.
Asimismo, la DGT indicó que el seguro obligatorio se encuentra vigente, según las verificaciones en el sitio web de la Superintendencia de Bancos (SIB).
La DGT procederá a emitir una sanción administrativa de Q10 mil por operar con documentos vencidos, por lo que le hacen un llamado a los transportistas a conducir con responsabilidad y a mantener su documentación en orden.
De igual manera, exhortan a los propietarios de las unidades a asumir la responsabilidad correspondiente respecto a la revisión física y mecánica de sus unidades, "priorizando siempre la seguridad y vida de los usuarios", añadieron las autoridades.
El accidente
Un bus extraurbano de transportes "Monja Blanca" y un camión pequeño colisionaron de frente por razones que se desconocen la tarde de este lunes 12 de enero.
Debido a este percance vial se reportaron varias personas resultaron heridas, de las cuales, siete fueron trasladadas al Hospital de Mazatenango por la gravedad de las heridas y lesiones.