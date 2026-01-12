Colisión entre bus y camión deja varios heridos en Suchitepéquez

Siete de los heridos fueron trasladados a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas y lesiones.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes 12 de enero en el kilómetro 135 de la ruta CA-2 occidente, en jurisdicción de Nahualate, Suchitepéquez.
En el percance vial estuvo involucrado un bus extraurbano y un camión pequeño, que colisionaron de frente por razones que se desconocen, dónde varias personas resultaron heridas y siete de ellas fueron trasladadas al Hospital de Mazatenango.
Bomberos Municipales Departamentales le brindaron atención prehospitalaria a seis personas que luego fueron trasladadas a dicho hospital, debido a la gravedad de las heridas.
Mientras que, los Bomberos Voluntarios lograron rescatar al piloto del camión que había quedado atrapado en la cabina del mismo y posteriormente lo trasladaron al mismo centro asistencial.
Asimismo, los socorristas atendieron a varias personas en el lugar que resultaron con heridas leves y crisis nerviosa, pero que no requirieron de su traslado.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) se encuentra en el lugar atendiendo la emergencia, ya que dicha carretera había quedado obstruida por los vehículos involucrados, los cuales sufrieron daños severos, pero ya se ha habilitado un carril para la circulación vehicular sobre el cual se alterna el paso.