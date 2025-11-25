Versión Impresa
Accidente de tránsito deja varios heridos en ruta Palín-Escuintla

  • Por Susana Manai
25 de noviembre de 2025, 07:42
Tras el impacto se reportan siete personas heridas y trasladadas a un centro hospitalario. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

El fuerte choque dejó al menos 7 heridos y provocó que el tráiler se incendiara, obligando la intervención de Bomberos Voluntarios.

Durante la madrugada de este martes 25 de noviembre, un vehículo de transporte pesado y un microbús se vieron involucrados en un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 56.7 de la autopista Palín-Escuintla. 

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)
Los Bomberos Voluntarios cubrieron la emergencia y brindaron asistencia al menos a siete personas que resultaron lesionadas tras el impacto. Los heridos fueron estabilizados y trasladados hacia un centro hospitalario, según informaron los socorristas.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)
Tras la colisión, el tráiler se incendió, por lo que también los bomberos se involucraron para sofocar las llamas. 

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)
Las autoridades recomiendan a los automovilistas conducir con precaución, pues en ambos puntos permanecen esparcidos restos de los vehículos involucrados. 

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)
Según Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), el paso hacia el sur se mantiene cerrado temporalmente en el carril izquierdo mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

