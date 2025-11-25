Accidente de tránsito deja varios heridos en ruta Palín-Escuintla

El fuerte choque dejó al menos 7 heridos y provocó que el tráiler se incendiara, obligando la intervención de Bomberos Voluntarios.
TE PUEDE INTERESAR: Decomisan varios paquetes de droga en taxi pirata valorada en Q200 mil
Durante la madrugada de este martes 25 de noviembre, un vehículo de transporte pesado y un microbús se vieron involucrados en un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 56.7 de la autopista Palín-Escuintla.
Los Bomberos Voluntarios cubrieron la emergencia y brindaron asistencia al menos a siete personas que resultaron lesionadas tras el impacto. Los heridos fueron estabilizados y trasladados hacia un centro hospitalario, según informaron los socorristas.
Tras la colisión, el tráiler se incendió, por lo que también los bomberos se involucraron para sofocar las llamas.
Las autoridades recomiendan a los automovilistas conducir con precaución, pues en ambos puntos permanecen esparcidos restos de los vehículos involucrados.
Según Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), el paso hacia el sur se mantiene cerrado temporalmente en el carril izquierdo mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.