Accidente de tránsito deja varios heridos en ruta Palín-Escuintla

El fuerte choque dejó al menos 7 heridos y provocó que el tráiler se incendiara, obligando la intervención de Bomberos Voluntarios.

Durante la madrugada de este martes 25 de noviembre, un vehículo de transporte pesado y un microbús se vieron involucrados en un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 56.7 de la autopista Palín-Escuintla.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Los Bomberos Voluntarios cubrieron la emergencia y brindaron asistencia al menos a siete personas que resultaron lesionadas tras el impacto. Los heridos fueron estabilizados y trasladados hacia un centro hospitalario, según informaron los socorristas.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Tras la colisión, el tráiler se incendió, por lo que también los bomberos se involucraron para sofocar las llamas.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Las autoridades recomiendan a los automovilistas conducir con precaución, pues en ambos puntos permanecen esparcidos restos de los vehículos involucrados.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Según Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), el paso hacia el sur se mantiene cerrado temporalmente en el carril izquierdo mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.