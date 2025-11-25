Decomisan varios paquetes de droga en taxi pirata valorada en Q200 mil

La incautación se produjo luego de que agentes de la PNC detuvieran e inspeccionaran un taxi pirata a la altura del kilómetro 17.7 en Mixco.
La noche del lunes 24 de noviembre, la Policía Nacional Civil decomisó varias bolsas de cocaína, crack y marihuana luego de detener un taxi pirata durante un operativo instalado en el kilómetro 17.7 de la ruta Interamericana, en aldea Lo de Coy zona 1 de Mixco, en dirección a San Lucas Sacatepéquez.
Según el informe policial la droga estaría valorada, en al menos, Q200 mil.
Además, las autoridades indicaron que este es el segundo taxi pirata interceptado con droga en los últimos dos días.
Agentes de la PNC realizaron la inspección del vehículo y localizaron los ilícitos en su interior. Además, personal del Ministerio Público llegó al lugar para iniciar el conteo y embalaje de la droga confiscada.
Las autoridades informaron que el operativo continúa en desarrollo.