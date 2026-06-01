El choque vehicular que terminó en ataque armado, un conductor falleció

Tres familiares del fallecido fueron atendidos por crisis nerviosa.
OTRAS NOTICIAS: Celebró los quince años de su hija y horas después acabó sin vida
Un hecho de tránsito terminó convirtiéndose en un ataque armado en la colonia Los Pinos, Jalapa, y dejó como saldo un hombre fallecido, un herido de gravedad, además de tres personas con crisis nerviosa.
De acuerdo con información preliminar, todo inició cuando el vehículo agrícola conducido por Felipe García, de 40 años, se vio involucrado en una colisión con la motocicleta en la que viajaba José Elías Morales López, de 20, quien resultó lesionado a consecuencia del impacto.
Tras el incidente vial, la situación escaló a violencia cuando, según testigos, se produjeron múltiples detonaciones de arma de fuego contra el vehículo y García fue alcanzado por los impactos, por lo que murió en el lugar.
Bomberos Voluntarios confirmaron el fallecimiento del automovilista en el sitio y trasladaron a Morales López al Hospital Nacional de Jalapa. Además, tres familiares del fallecido fueron atendidos tras sufrir crisis nerviosa.
Desconocen quién disparó
Testigos comentaron que, tras una discusión entre los involucrados, escucharon los balazos, pero ignoran si el conductor de la motocicleta fue quien disparó o lo hizo alguna persona allegada a él.
Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área y recolectaron evidencias para deducir responsabilidades.