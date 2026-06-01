¿No lo vio? Conductor atropella a un agente PMT en San Cristóbal, Mixco (video)

El agente estaba de espaldas cuando fue impactado por el auto.
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Un incidente de tránsito se registró esta mañana de lunes en el semáforo de Granjas, Villa Deportiva, zona 8 de Mixco San Cristóbal.
La cámara ubicada en el sector, captó el momento en que un conductor gira para la izquierda para tomar la cuesta, sin aparentemente notar la presencia de un agente de tránsito, quien estaba de espaldas al momento de ser impactado.
Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores, pues el piloto iba a baja velocidad. De inmediato llegó otro agente para auxiliar a su compañero.
El alcalde de Mixco, Neto Bran, compartió el video en redes sociales, afirmando que es importante tener cuidado con los agentes, pues ellos están para apoyar.
"Tengamos cuidado con los PMT, ellos están para ayudar", expresó.
Míralo aquí:
Hasta ahora se desconoce si el conductor recibió algún tipo de multa.