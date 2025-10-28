Chris Evans y Alba Baptista son padres y causan furor en redes

-

Chris Evans, uno de los hombres más sexys del mundo, es padre provocando revuelo en Hollywood.

Él y la actriz Alba Baptista ya son papás y la noticia se dio a conocer el 28 de octubre. Según el medio estadounidense TMZ la pareja ya tuvo a su bebé, según registros oficiales de Massachusetts, estado donde radica la pareja.

El bebé nació el sábado 25 de octubre, aunque se desconoce el sexo. La noticia de que la familia crecería era solo un rumor que ya fue confirmado.

Los rumores de que Chris Evans iniciaron cuando una cuenta de fans hizo una publicación de felicitación de Día del Padre para Alba y Chris.

Chris Evans, de 44 años, y Alba Baptista, de 28, están casados desde septiembre de 2023, la vida de ambos es muy privada.

Acerca de Alba Baptista

La portuguesa ha participado en producciones como "Warrior Nun" y "La señora Harris va a París". Debutó como actriz en televisión en 2014 en la telenovela portuguesa de TVI, Jardins Proibidos.

Su debut en una producción en idioma inglés fue en la serie La monja guerrera, de Netflix, estrenada el 2 de julio de 2020 en la plataforma.

Chris Evans

Es conocido por su papel de Steve Rogers/Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Inició su carrera en la década de 2000 con películas como "Not Another Teen Movie" y "Los Cuatro Fantásticos" donde interpretó a la Antorcha Humana.

Participó en el thriller The Gray Man (2022) y la película de acción Red One (2024) y prestó su voz a "Buzz Lightyear en Lightyear" (2022). Está en la lista de actores mejor pagados y es uno de los actores más taquilleros de la historia.