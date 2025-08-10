Christian Nodal se despide de Guatemala con mensaje de amor

- El cantante mexicano agradeció el cariño de los guatemaltecos, tras su show en el país. LEE TAMBIÉN: Fan no. 1: Ángela Aguilar apoya a Nodal en su concierto en Guatemala Miles de fans corearon los éxitos de Nodal en Explanada Cayalá. (Foto: Instagram/Christian Nodal) Mediante su perfil oficial de Instagram, Christian Nodal compartió las mejores imágenes de su concierto en Explanada Cayalá. "Cuánto los amo. Los llevo siempre en mi pecho", señaló en un video en el que miles de asistentes corean el tema De los besos que te di. El sonorense es uno de los cantantes favoritos de los guatemaltecos. (Foto: Édgar Pocón/Colaborador) Nodal volvió al país como parte de su gira Pa'l Cora, con un show que incluyó sus grandes éxitos y la música de mariachi. PODRÍA INTERESARTE: Christian Nodal emociona a Guatemala con su "Tour Pal Cora" Nodal interpretó éxitos como "De los besos que te di". (Foto: Édgar Pocón/Colaborador) Su esposa, Ángela Aguilar, también dijo presente en el concierto, aunque no salió al escenario como muchos esperaban. "De esas noches que nunca se olvidan. Gracias por tanto", finalizó el cantante, quien en diversas ocasiones ha mostrado su amor por Guatemala.