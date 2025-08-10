Fan no. 1: Ángela Aguilar apoya a Nodal en su concierto en Guatemala

-

Videos muestran a Ángela Aguilar cantando como una fan más.

La esposa del cantante sonorense viajó junto a él para acompañarlo, como ya es costumbre. En esta ocasión, se mantuvo detrás del escenario, viendo a su esposo con ojos de admiración, sin intervenir para hacer un dúo musical.

Recientemente, Christian Nodal deleitó a los guatemaltecos en Explanada Cayalá con los mejores temas de su repertorio, como parte de su gira Pa'l Cora Tour.

Ángela observa a Nodal con admiración durante su show. (Foto: Oscar Rivas/colaborador)

Más allá de la alegría, la energía y los cánticos que ocurrieron durante el show, la presencia de Ángela Aguilar captó la atención de los fanáticos, debido al apoyo incondicional que le brindó a Nodal durante toda la jornada.

Los videos compartidos en las plataformas por los presentes muestran a Aguilar cantando y bailando al ritmo de las canciones de Christian, como una seguidora más.

Ángela ha declarado que Nodal es su mayor inspiración. (Foto: Oscar Rivas/colaborador)

Esto no es de extrañar, debido a que Ángela ha declarado en múltiples ocasiones que su compañero de vida es su mayor inspiración.