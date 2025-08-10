Fan no. 1: Ángela Aguilar apoya a Nodal en su concierto en Guatemala

Videos muestran a Ángela Aguilar cantando como una fan más.
LEE: Christian Nodal emociona a Guatemala con su "Tour Pal Cora"
La esposa del cantante sonorense viajó junto a él para acompañarlo, como ya es costumbre. En esta ocasión, se mantuvo detrás del escenario, viendo a su esposo con ojos de admiración, sin intervenir para hacer un dúo musical.
Recientemente, Christian Nodal deleitó a los guatemaltecos en Explanada Cayalá con los mejores temas de su repertorio, como parte de su gira Pa'l Cora Tour.
OTRAS NOTICIAS: Christian Nodal y Ángela Aguilar son captados en aeropuerto "La Aurora" de Guatemala
Más allá de la alegría, la energía y los cánticos que ocurrieron durante el show, la presencia de Ángela Aguilar captó la atención de los fanáticos, debido al apoyo incondicional que le brindó a Nodal durante toda la jornada.
Los videos compartidos en las plataformas por los presentes muestran a Aguilar cantando y bailando al ritmo de las canciones de Christian, como una seguidora más.
Esto no es de extrañar, debido a que Ángela ha declarado en múltiples ocasiones que su compañero de vida es su mayor inspiración.