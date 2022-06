Christian Nodal le responde a J Balvin con una canción por criticar sus tatuajes

Christian Nodal había advertido que sacaría una canción en respuesta a J Balvin por haberse burlado de su nuevo aspecto y lo hizo. La mañana de este sábado estrenó "Girasol".

Christian Nodal lanzó la canción "Girasol", con la que responde a las supuestas burlas del reguetonero, J Balvin por los tatuajes que el mexicano se hizo por Belinda. La madrugada de este sábado 4 de junio Nodal hizo a un lado de su lado regional mexicano y optó por el rap para contestar al colombiano.

A través de su redes sociales, en Youtube el artista mexicano publicó el video de "Girasol". "Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear", dice Nodal.

En la letra, el mexicano hace una referencia a su exnovia, Belinda y lo compara con el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. "¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno. Si la 'innombrable' me arma un caso eso verán de nuevo", exclamó.

Además, Nodal ocupa el famoso "esto lo hago pa' divertirme" que Residente le dedicó a J Balvin, con quien también sostuvo una pelea de rimas. Sin embargo, al poco tiempo de haber publicado el video se dice que se arrepintió de haberlo hecho, según recoge una nota de Univisión.

Por otro lado, los internautas no perdieron tiempo en reaccionar con memes al la canción de Girasol.