Tres niños resultaron heridos en distintos hechos la tarde este sábado

En menos de dos horas los socorristas atendieron a tres menores que fueron trasladados en estado delicado a centros asistenciales

La tarde de este sábado 20 de diciembre estuvo marcada por una serie de emergencias casi simultáneas que alertaron a los Bomberos Municipales en distintos sectores de la ciudad, dejando a tres niños heridos de gravedad.

Herido en ataque armado

El primer incidente se registró en la diagonal 17 y 28 calle, zona 11, donde un ataque armado dejó a dos personas lesionadas, entre ellas el menor de edad.

El menor fue traslado a un centro asistencial con heridas de gravedad. (Foto: Bomberos Municipales)

Ambos fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas, según informaron los socorristas.

La escena fue resguardada por agentes de la Policía Nacional Civil mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Caída del tercer piso

Minutos después, en la 21 avenida y 17 calle de la colonia Cipresales, zona 6, un niño de cinco años sufrió una caída desde el tercer nivel de su vivienda.

El niño fue traslado en condición delicada a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales)

El menor fue atendido por socorristas y trasladado en estado delicado al área de Pediatría del Hospital Roosevelt.

Quemaduras

El tercer hecho ocurrió en la 20 calle y 25 avenida, zona 5, donde una niña de dos años resultó con quemaduras de primer y segundo grado tras un accidente con líquidos calientes.

La niña de dos años resultó con quemaduras de primer y segundo grado. (Foto: Bomberos Municipales)

La menor fue llevada de urgencia al Hospital General San Juan de Dios, también en condición delicada.