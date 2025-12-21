Conductor pierde el control y provoca accidente en el bulevar El Naranjo (videos)

-

Un accidente entre dos camionetas causó congestionamiento la noche del sábado en el bulevar El Naranjo.

La noche de este sábado 20 de diciembre, usuarios de redes sociales reportaron un accidente de tránsito en el bulevar El Naranjo.

En el incidente se vieron involucrados dos vehículos tipo camioneta. El percance generó fuerte congestionamiento vehicular en el sector, según se observa en imágenes difundidas.

De acuerdo con los videos, el conductor de una camioneta azul perdió el control del vehículo, impactó contra una valla publicitaria de vidrio y posteriormente colisionó con una camioneta gris en la que viajaba una familia con menores de edad.

Tras el choque, el vehículo azul quedó atravesado sobre el arriate central. Hasta el momento, únicamente se reportan daños materiales.

Testigos indicaron que el conductor que habría provocado el accidente presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, situación que será confirmada o descartada por las autoridades.