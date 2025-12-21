Versión Impresa
Localizan tres cuerpos envueltos en sábanas en zona boscosa de zona 25

  • Por Susana Manai
20 de diciembre de 2025, 19:06
Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas. (Foto ilustrativa: Istock)

Los tres cuerpos fueron hallados en condiciones similares entre escombros de un basurero clandestino. 

En una zona boscosa del kilómetro 14 de la ruta hacia Santa Lucía Los Ocotes, en la zona 25, fueron localizados tres cuerpos sin vida envueltos en sábanas.

Según el informe de los socorristas, debido a la forma en la que fueron hallados no ha sido posible determinar el género ni la edad de las víctimas.  

Los socorristas alertaron sobre un cuerpo envuelto en sábanas, sin embargo, casi una hora después informaron sobre otras dos víctimas localizados al indagar por el sector. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Al inicio los bomberos reportaron el hallazgo de un cuerpo, sin embargo, al realizar una inspección por el sector se ubicaron otras dos víctimas.

Los tres cuerpos estaban cubiertos con sábanas en el mismo sector; tras el hallazgo el cuerpo de bomberos coordinó la extracción de los fallecidos.  

Hasta ahora, ninguna de las personas ha sido identificada "No se tiene identidad de ninguna de las personas." indicaron los socorristas. 

