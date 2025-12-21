Localizan tres cuerpos envueltos en sábanas en zona boscosa de zona 25

Los tres cuerpos fueron hallados en condiciones similares entre escombros de un basurero clandestino.
TE PUEDE INTERESAR: Localizan tres cuerpos flotando en el Lago de Amatitlán
En una zona boscosa del kilómetro 14 de la ruta hacia Santa Lucía Los Ocotes, en la zona 25, fueron localizados tres cuerpos sin vida envueltos en sábanas.
Según el informe de los socorristas, debido a la forma en la que fueron hallados no ha sido posible determinar el género ni la edad de las víctimas.
Al inicio los bomberos reportaron el hallazgo de un cuerpo, sin embargo, al realizar una inspección por el sector se ubicaron otras dos víctimas.
Los tres cuerpos estaban cubiertos con sábanas en el mismo sector; tras el hallazgo el cuerpo de bomberos coordinó la extracción de los fallecidos.
Hasta ahora, ninguna de las personas ha sido identificada "No se tiene identidad de ninguna de las personas." indicaron los socorristas.