¡El Chucho ha vuelto! Jesús López regresa a la Selección Nacional de Guatemala

-

Jesús López regresa a la Selección de Guatemala para las Eliminatorias rumbo a United 2026. No vestía la elástica nacional desde principios de 2024. ¡Un regreso esperado para enfrentar a Surinam y El Salvador!

Luego de un 1 y 8 meses, Jesús López regresa a una convocatoria con la Selección Nacional, con miras a los juegos de eliminatorias mundialistas contra Surinam (10 de octubre) y El Salvador (14).

El último partido del Chucho con la Azul y Blanco había sido el 14 de enero de 2024, en la derrota 1-0 ante Islandia. Aquella vez, dejó una vistosa jugada haciendo dos caños consecutivos a rivales distintos por la banda izquierda, y precisamente con ese video, festejó el volante su vuelta en redes sociales, junto al mensaje: "Feliz de regresar. Disfruta el proceso".

Aunque en algún momento se dijo que la convocatoria del volante de Xelajú era para sustituir a Pedro Altán, esta información fue desmentida por fuentes cercanas a la Fedefut.

López ha destacado con Xelajú con 8 asistencias y 2 goles, sumando la Liga Nacional y la Copa Centroamericana, donde recientemente alcanzó las semifinales con el club superchivo. Lo único que falta es que la Federación haga oficial la nómina de convocados donde aparezca el mediocampista de 28 años.

Con su llegada, el seleccionador Luis Fernando Tena tendría completo el grupo de 24 jugadores (19 del ámbito local y 5 legionarios) para encarar la doble fecha de eliminatoria de este mes.

Nicholas Hagen fue el primer legionario en incorporarse y ya está en el campamento de la Bicolor en el CAR de zona 15. Este domingo se espera la llegada Arquímides Ordóñez (por la mañana) y Olger Escobar (en la tarde), mientras que el lunes se sumarán Rubio Rubín (en la mañana) y Aarón Herrera (por la noche).