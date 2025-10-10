El regreso de "Chucho" López con la Sele: así fue su actuación ante Surinam

-

Jesús López disputó 74 minutos en su regreso a la convocatoria de Luis Fernando Tena tras arrancar como titular ante la selección de Surinam.

En su primer partido con la Azul y Blanco desde su última convocatoria, el 13 de enero de 2024, para el amistoso contra Islandia, Jesús "Chucho" López tuvo dificultades para encontrar ritmo de juego debido a las complicaciones del cuadro chapín para hilvanar pases en zona de gestación.

Desde el arranque, Guatemala mostró problemas para generar juego por el costado izquierdo, lo que limitó las oportunidades de Chucho para desplegar su creatividad. Sin embargo, en la recta final del primer tiempo, el jugador de Xelajú logró desempeñarse como un pequeño motor en la salida del equipo nacional en las pocas acciones generadas en la primera mitad.

López tuvo dificultades para desplegar su juego ante el conjunto sudamericano. (Foto: Juan Pablo Mijangos / Nuestro Diario)

Aun así, tuvo problemas para conectarse con Rubio Rubín, el referente en ataque, y con el "Caballo" Morales en las asociaciones por banda. En la segunda mitad, López continuó en el campo, pero su participación fue discreta, ya que Guatemala tuvo menos protagonismo ante el dominio constante de los "Suriboys" desde el inicio del complemento.

Finalmente, fue reemplazado al minuto 74 por Pedro Altán, apenas un minuto antes de que Darwin Lom marcara el gol que dio respiro a la Sele, aunque no terminó sirviendo de mucho, pues los nuestros repartieron puntos.