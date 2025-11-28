Chuck Norris impacta con su físico tonificado a sus 85 años

El actor sorprende al levantar una barra con seis discos por lado.
ENTÉRATE: Chuck Norris confirma la muerte de su madre a los 103 años
El actor estadounidense de 85 años demuestra que con resiliencia y disciplina se puede mantener la fuerza y el cuerpo tonificado.
Chuck Norris comprueba una vez más su filosofía de vida a sus seguidores al publicar un video en el que se le ve cargando sin dificultad una barra con seis discos de 45 libras en cada lado.
Con humor y carisma, Chuck confesó que se trataba de pesas ligeras: "Se rumorea que cuando termino mi entrenamiento, las pesas tienen que tomar un descanso, ¡jaja! Bromas".
DESCUBRE: El mundo celebra el día que Chuck Norris "decidió" nacer hace 80 años
Para Norris, la edad es "solo un número", y lo importante es mantenerse activo, disciplinado y comprometido con el bienestar.
"No veo la edad como un motivo para bajar el ritmo; al contrario, me dio la oportunidad de renovar mi compromiso con el ejercicio y la nutrición", dijo la estrella a The Healthy.
Más allá del gimnasio, el estilo de vida saludable de Chuck incluye una rutina variada: entrenamientos con máquinas de bajo impacto como la Total Gym, artes marciales adaptadas, ejercicios en piscina, caminatas al aire libre y una alimentación sana consciente.