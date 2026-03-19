Chuck Norris es hospitalizado de emergencia

El artista marcial, actor y exmilitar estadounidense Chuck Norris, fue hospitalizado de emergencia en Hawái.
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El medio estadounidense TMZ reportó que en las últimas 24 horas, Chuck tuvo una emergencia médica en la isla de Kauai.
Se desconoce la razón por la que fue enviado al centro hospitalario, el último informe es que el famoso se encuentra de buen ánimo.
Según el informe, Norris estaba realizando entrenamiento en la isla. Una fuente cercana asegura que tras el evento él ya está de buen humor e incluso bromea.
Chuck Norris
El actor cumplió 86 años a inicios de marzo de 2026, y lo celebró publicando un video en redes sociales donde se le ve entrenando con un preparador físico.
Nacido en 1940, es un renombrado artista, fue siete veces campeón mundial de karate y creó del estilo Chun Kuk Do.
Su fama mundial despegó tras pelear con Bruce Lee en "Way of the Dragon" (1972), también protagonizó la serie "Walker, Texas Ranger".
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