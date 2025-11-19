Millones de estudiantes públicos cierran el Ciclo Escolar 2025

-

Más de 3.2 millones de estudiantes del sector público dieron por concluido el Ciclo Escolar 2025, iniciando así el periodo de vacaciones escolares. El Mineduc Guatemala, confirmó el éxito del año pese a desafíos como la huelga STEG y estableció las fechas clave del Calendario Escolar 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Caso Toma Usac: Estudiantes ligados a proceso pero con medida sustitutiva

Al menos 3 millones 200 mil estudiantes del sector público concluyeron ayer el ciclo escolar 2025, dando inicio a un periodo de vacaciones.

Estudiantes del sector público recibieron diplomas de reconocimiento al concluir el ciclo 2025. (Foto: José Pos/Nuestro Diario)

Durante el cierre de actividades en más de 36 mil establecimientos públicos, los alumnos de todos los niveles participaron en eventos especiales para despedirse de sus maestros y compañeros, con la mirada puesta en el regreso a clases, programado para el 2 de febrero de 2026.

Coatepeque, Quetzaltenango. Niños de todas las edades despidieron el ciclo escolar 2025 con un desfile. (Foto: Rudy López/Nuestro Diario)

En la mayoría de los centros educativos se organizaron ceremonias de clausura, refacciones especiales y dinámicas recreativas que permitieron celebrar los logros alcanzados.

Algunas instituciones añadieron un toque creativo a la jornada, como la Escuela Oficial de Niñas República de Argentina, ubicada en la zona 1 capitalina, donde las estudiantes asistieron en pijama para disfrutar de una despedida creativa.

Alumnas de la Escuela República de Argentina, en zona 1 de la capital, disfrutaron de actividades especiales. (Foto: Jose Pos/Nuestro Diario)

"Estamos contentos de concluir el ciclo sin inconvenientes y compartiendo buenos momentos. Este periodo servirá para reponer energías y comenzar el próximo año con entusiasmo", expresó la directora del plantel, María Teresa Rocha.

Un ciclo retador y exitoso

El viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, reconoció que el año 2025 presentó desafíos y situaciones complejas, incluyendo la huelga ilegal del STEG; no obstante, el ciclo concluyó de manera exitosa gracias al compromiso de docentes, estudiantes y padres de familia, indicó Cabrera.

Chiquimula: Los alumnos distinguidos lucieron impecables uniformes en la Escuela Abraham A. Cerezo. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Nuestro Diario)

Por su parte, la ministra Anabella Giracca informó que durante el año se implementaron programas de apoyo clave que beneficiaron tanto a estudiantes como al personal docente. Asimismo, confirmó que los establecimientos educativos reabrirán el 26 de enero del próximo año.