Caso Toma Usac: Estudiantes ligados a proceso pero con medida sustitutiva

Dos personas más quedaron ligadas a proceso penal por el caso Toma Usac: Botín Político.

Este martes 18 de noviembre terminó la audiencia de primera declaración en contra de los estudiantes de la Usac, Cristopher Morales y Pedro Ros.

El juez Víctor Cruz decidió ligarlos a proceso penal por los delitos de usurpación en forma continuada y depredación de bienes culturales, resolución que dictó el 17 de noviembre por la tarde. Mientras este día, resolvió acerca de las medidas sustitutivas, las cuales otorgó a ambos acusados.

Estas consisten en una caución económica de Q10 mil, acudir al Ministerio Público todos los meses a firmar y en arresto domiciliar.

Los jóvenes están implicados en el caso, por su supuesta participación en la toma de edificios de la USAC en rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector.

El caso

El proceso legal se originó tras la "Toma de la USAC" en 2022, cuando estudiantes ocuparon las instalaciones en protesta por la elección de Walter Mazariegos como rector.

La Fiscalía persigue a los jóvenes por esta acción, que derivó en la imputación de delitos como usurpación agravada, sedición, asociación ilícita y daño al patrimonio nacional.

Además, el Juzgado Décimo, a cargo del juez Víctor Cruz, autorizó las órdenes de captura por la ocupación de la universidad.

El caso ha tenido desarrollos previos, con otros estudiantes ligados a proceso. Una Sala de Apelaciones incluso ordenó al juez Cruz modificar los delitos imputados a algunos sindicados, agregando uno de mayor gravedad.

Las órdenes de captura fueron emitidas el 16 de noviembre de 2023 y alcanzan a 27 personas.