Colossal Biosciences quiere traer a la vida otras especies extintas como el mamut

El mamut lanudo y el dodo son las principales especies de la empresa Colossal que desean revivir.

Aunque todavía existen muchas dudas del supuesto logro alcanzado por Colossal Biosciences, la compañía anunció que tiene deseos de "revivir" a varias especies que están extintas en la actualidad.

Colossal Biosciences, la empresa biotecnológica estadounidense que anunció "la resurrección de una especie extinta". Se trata del lobo huargo, conocido por su fama en la serie "Juego de Tronos", que, según la compañía, ha sido traído de vuelta.

Pese al gran avance que esto supondría, aún no existe un documento científico que respalde cómo fue logrado la supuesta traída a la vuelta de lo lobo huargo. Por aparte, otras fuentes han señalado que solo se trata de un lobo genéticamente modificado.

En marzo de 2025, la empresa anunció el nacimiento de tres lobos terribles (lobos huargos), una especie extinta hace más de 10 mil años. Estas especies fueron creadas mediante una técnica que modificó el ADN del lobo gris común para hacerlo coincidir con el del lobo terrible.

Especies que Colossal planea resucitar

Colossal no se limita a los lobos terribles; su ambicioso plan de desextinción abarca también otras especies, entre ellas:

El mamut lanudo

El dodo

El tilacino o tigre de Tasmania

La misión de Colossal va más allá de traer de vuelta especies extintas; también pretende usar la ingeniería genética para evitar futuras extinciones. Según Beth Shapiro, directora científica de Colossal, el objetivo es aplicar estas tecnologías para fortalecer a las especies amenazadas, ayudándolas a enfrentar retos como el cambio climático.

