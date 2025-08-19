Cierran negocios por venta ilegal de bebidas alcohólicas

-

Autoridades municipales inspeccionaron diferentes comercios del municipio, como parte de un operativo para detectar la venta ilegal de licor

La acción, que continúa en todo el municipio, está coordinada por el Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito, junto con la Policía Municipal (PM) y la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante los operativos, se verificó que los negocios contaran con los permisos y avales correspondientes para la venta de bebidas alcohólicas. Aquellos establecimientos que no cumplían con los requisitos, que en este caso fueron 10 quedaron cerrados temporalmente, como medida preventiva y sancionatoria.

Vecinos denuncian violencia por licor fuera de control. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Las autoridades municipales subrayaron que la venta descontrolada de licor no solo afecta el orden público, sino que también incrementa los índices de violencia en las comunidades.

Por ello, la comuna trabaja en operativos combinados en todo el municipio, con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y el cumplimiento de la ley.

Autoridades notifican a propietarios sobre las irregularidades encontradas. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Llevo años denunciando estos negocios que venden licor sin control y nadie hacía caso. Me alegra que por fin estén tomando cartas en el asunto, porque esto solo trae violencia", expresó Gregorio Vidal, vecino.

Los residentes también señalaron que la venta de alcohol fuera de horario es uno de los principales detonantes de riñas en las comunidades, además de que muchos comercios operan sin medidas mínimas de seguridad.

"Estamos reforzando los operativos porque muchos negocios no respetan la ley seca ni los horarios establecidos. Nuestro compromiso es con la tranquilidad de los vecinos", afirmó el alcalde Ramiro Rivera.

Elementos de la PNC resguardan el orden durante los operativos. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Las sanciones