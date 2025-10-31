Tráiler pierde el control e impacta con otro vehículo en ruta al Atlántico

Un grave accidente en el Km 18 de la Ruta al Atlántico, en dirección a Palencia, se registró tras un fuerte choque vehicular.
El accidente ocurrió en la tarde del viernes 31 de octubre, cuando un tráiler perdió el control e invadió el carril contrario impactando contra una camioneta tipo agrícola.
El tráiler quedo en medio de ambos carriles obstaculizando el paso.
Las autoridades ya se encuentran en el lugar para brindar la coordinación necesaria y hasta el momento se desconoce porque el conductor del tráiler perdió el control.