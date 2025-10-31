¡Prepárate y abrígate! Este será el mes más frío de esta temporada

El Insivumeh ha emitido su pronóstico oficial de la temporada fría para Guatemala, anunciando la llegada de 16 frentes al territorio nacional. Lo alarmante es que en un solo mes se registrarán cuatro.
La temporada fría ha llegado y según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se prevé el ingreso de 16 frentes fríos al país.
El primero es el que ya está atravesando el territorio nacional.
Según el meteorólogo del Insivumeh, Cleofas Culajay, para noviembre se esperan dos frentes fríos y en diciembre tres.
Sin embargo, el mes más frío será enero de 2026, pues afectarán cuatro frentes fríos.
Para febrero se pronostican tres, dos en marzo y uno en abril. "Este último sería el menos perceptible, porque luego llega la época de calor", explica Culajay.
Frentes fríos
Los frentes fríos en Guatemala no solo causan un descenso térmico, sino que también generan fuertes vientos del norte, lluvias, nublados y neblina. Este fenómeno afecta principalmente al caribe y el norte del país, reduciendo la sensación térmica.
El pronóstico de 16 frentes fríos para la temporada es un número significativo, por lo que las autoridades hacen un llamado para protegerse y abrigarse bien, sobre todo a los niños y adultos mayores, debido al aumento de enfermedades respiratorias.