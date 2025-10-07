Cierre total en el kilómetro 24 tras nuevos desprendimientos en el área

Autoridades recomiendan estar pendientes a los canales oficiales de información sobre la reapertura del paso.
Al medio día de este martes 7 de octubre, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó sobre el cierre total en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador.
La medida fue adoptada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) debido a nuevos desprendimientos de tierra registrados en el área.
Las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas y planificar los desplazamientos con anticipación. Además, solicitaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre la situación y la futura reapertura del paso.
Nuevo derrumbe
Durante las labores de limpieza del derrumbe inicial, se produjo un nuevo deslizamiento que puso en riesgo al personal de rescate. Por seguridad, los socorristas fueron retirados del lugar y las tareas quedaron a cargo únicamente de la maquinaria pesada.
Los Bomberos Municipales Departamentales difundieron un video del momento del incidente, en el que se observa a los rescatistas alejarse rápidamente para ponerse a salvo. Debido a este nuevo movimiento de tierra, se suspendió temporalmente la búsqueda de una persona soterrada y se confirmó el cierre total de la vía en ambos sentidos.