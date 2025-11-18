Reportan cierres viales por partido Guatemala vs Surinam este martes

-

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) alertó sobre restricciones vehiculares y cierres PMT Trébol en la capital este martes 18 de noviembre, por el partido entre Guatemala y Surinam.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) anunció que, con motivo del partido entre las selecciones de Guatemala y Surinam, programado para este martes18 de noviembre a las 19:00 horas, se aplicarán cierres vehiculares en los alrededores del Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

Las restricciones comenzarán después del mediodía, por lo que se recomienda a los conductores planificar rutas alternas para evitar congestiones.

Otros incidentes

Además de estas medidas, la PMT reportó varios incidentes de tránsito ocurridos durante la mañana.

En la parte posterior del Congreso de la República permanece cerrado un carril debido a la manifestación de un grupo de exmilitares. La PMT solicitó precaución al circular por el área, especialmente entre la 8 y 9 avenida de la zona 1, donde la vía se encuentra reducida y debidamente señalizada.

Bajo el puente de Villa Linda, en el Anillo Periférico, un vehículo quedó varado por fallas mecánicas, lo que afecta la circulación hacia la colonia Centroamérica.Se espera la llegada de una grúa para su retiro.

Otro percance se registró en la 14 avenida y 3 calle de la colonia La Reformita, zona 12 donde un camión con desperfectos mecánicos dificulta el paso hacia una de las salidas más transitadas que conecta con el bulevar principal del sector.

Finalmente, en la 18 calle final y 15 avenida de la zona 1 ocurrió un ataque armado que dejó a una persona fallecida. El Ministerio Público ya realiza las diligencias correspondientes en el lugar.