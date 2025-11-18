La captura que dejó extorsionista capturado y a un agente atropellado

La Policía Nacional Civil (PNC) logró la captura de Renato "N", alias "El Arena", presunto extorsionista de la Mara 18, en un operativo realizado en Boca del Monte, Villa Canales. El detenido, exigía Q65,000 a una mujer bajo amenazas de muerte.
Renato "N", de 22 años, conocido como "El Arena", fue arrestado luego de que investigadores lo sorprendieran en Boca del Monte, Villa Canales, cuando recogía un paquete que simulaba una fuerte suma de dinero.
Según la investigación, esta cantidad, equivalente a Q65 mil era el pago que exigía a una mujer para no atentar contra su vida, una práctica vinculada a su presunta participación en la mara 18, indicó la PNC.
El sospechoso llegó al lugar en una motocicleta, sin embargo, durante la intervención policial para su captura, un vehículo tipo picop, de color blanco, pasó a gran velocidad y embistió a uno de los agentes que participaba en el operativo. El conductor no se detuvo y huyó con rumbo desconocido.
Tras el percance el agente fue trasladado a un centro asistencial donde continúa bajo observación donde, según el reporte médico, presenta varias facturas.