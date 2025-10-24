La actividad que provocará cierres parciales en Centro Histórico este domingo

La PMT recomienda precaución por cierres viales desde el mediodía del sábado hasta finalizar la actividad el domingo 26 de octubre.
La Caminata de Vicaríatos por la Misa de Envíos por el Segundo Sínodo Arquidiocesano se realizará este domingo 26 de octubre, con recorridos que iniciarán en distintos puntos de la ciudad capital y culminarán en la Plaza Central Metropolitana.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que las salidas están programadas desde las zonas 1, 2 y 3, y pidió a la población tomar precauciones por la presencia de peregrinos en las principales vías del Centro Histórico.
De acuerdo con la información proporcionada, los puntos de reunión y salida serán los siguientes:
- Frente al Centro de Educación Especial "Aida España Arana", ubicado en la 13 calle y Avenida Elena de la zona 3
- El Parque Jocotenango y la Avenida Juan Chapín, ambos en la zona 2
- El Monumento a la Paz, en la 7ª avenida y 21 calle de la zona 1
La caminata iniciará a las 14:00 horas y avanzará hacia la Plaza Central Metropolitana, donde se celebrará la Misa de Envíos.
La PMT recomendó planificar los desplazamientos con anticipación y estar atentos a los cierres parciales que se realizarán durante el desarrollo del evento.