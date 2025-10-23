Cortometraje guatemalteco avanza a la final en Festival

Sebastián del Valle agradece los votos de los guatemaltecos.
Sebastián Alejandro del Valle Ralon, el guatemalteco que escribió el guion y dirigió el cortometraje Año cero, compite entre los primeros lugares para ganar el Festival de Cortometraje Rueda con Rueda.
El video sobre Gael, un hombre que debe pelear por proteger una botella de vino y así tener un último brindis con el recuerdo de su amada, logró clasificar gracias al apoyo de los guatemaltecos con likes, comentarios y visualizaciones en YouTube.
"Gracias a Dios, a las universidades, medios de comunicación y personas, el corto clasificó dentro de los tres finalistas", comenta del Valle con gratitud y emoción.
Año cero será evaluado por un jurado calificador experto en cinematografía y compite junto a Caminos cruzados de Diego Sebastián Carrasco y Última parada de Carla Alcántara, Izan Burgos, Daniel del Río, Lidia Ruiz y Anabel Zamora.
Ganar el primer lugar en el evento contribuiría a la visualización del talento nacional en territorio internacional.