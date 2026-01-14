¡Atención! Cierres viales en los alrededores del Congreso

Inician cierres vehiculares debido al segundo informe de Gobierno.
OTRAS NOTICIAS: Dos años de Gobierno: las luces y sombras de la administración de Arévalo
Este miércoles 14 de enero se realizan cierres vehiculares en los alrededores del Congreso de la República, zona 1, debido a la entrega del informe de Gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
Autoridades de tránsito indicaron que se verán afectados los perímetros del congreso. Asimismo, se mantendrán desvíos desde el Mercado Central, Edificio El Centro y en las cercanías de la Escuela de Comercio.
La actividad estará bajo coordinación de PNC, SAAS y elementos de Policía Municipal de Tránsito, por lo que recomiendan utilizar vías alternas y seguir las instrucciones de los agentes.