Anuncian el Congreso de Talento Humano para fortalecer la competitividad empresarial

El Congreso de Talento Humano busca fortalecer la competitividad empresarial en el país.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Gremial de Empresas de Outsourcing (GEO) anunciaron que se llevará a cabo el VII Congreso de Talento Humano con el propósito fortalecer la competitividad empresarial.

Esta actividad permitirá el encuentro de más de 500 profesionales del área de gestión humana y empresarial.

Asimismo, se expondrán temas que potencian el éxito del capital humano en un entorno de transformación constante y explorar cómo la tecnología y gestión estratégica se pueden optimizar.

La agenda del Congreso estará estructurada en tres módulos temáticos: evolucionar, transformar y conectar. Entre los temas que destacan están el liderazgo para organizaciones resilientes, estrategias innovadoras de reclutamiento y el futuro de este con agentes de inteligencia artificial.

Carlos Enrique Sandoval, Director Ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala. (Foto: Edgar Pocón/Colaboración)

Carlos Enrique Sandoval, director ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala, expresó que con espacios como este buscan que los gestores se anticipen a los cambios, eleven sus capacidades y fortalezcan la sostenibilidad de las organizaciones.

Durante el Congreso se contará con la participación de nueve conferencistas de talla nacional e internacional de países como Colombia, Venezuela y Argentina. También de Costa Rica, España y Estados Unidos.

El Congreso ofrece una propuesta de valor enfocada en la creación de relaciones estratégicas, explicó Carlos Salazar, de GEO. (Foto: Edgar Pocón/Colaboración)

Esta actividad se proyecta como un encuentro esencial para todos aquellos que gestionan a futuro sus organizaciones, según se dio a conocer.

Carlos Salazar, presidente de la Gremial de Empresas de Outsourcing, indicó que desde GEO han trabajado para consolidar un evento que actualice tendencias y que conecte a los gestores con herramientas para impactar de forma positiva a las empresas y el desarrollo de los equipos de trabajo.