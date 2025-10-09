Versión Impresa
Anuncian el Congreso de Talento Humano para fortalecer la competitividad empresarial

  • Con información de Reychel Méndez
09 de octubre de 2025, 12:42
Carlos Salazar, presidente de GEO; Carlos Sandoval, director ejecutivo de la CIG y Ruth Revolorio, vicepresidente de GEO. (Foto: Edgar Pocón/Colaboración)

El Congreso de Talento Humano busca fortalecer la competitividad empresarial en el país. 

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Gremial de Empresas de Outsourcing (GEO) anunciaron que se llevará a cabo el VII Congreso de Talento Humano con el propósito fortalecer la competitividad empresarial. 

Esta actividad permitirá el encuentro de más de 500 profesionales del área de gestión humana y empresarial.

Asimismo, se expondrán temas que potencian el éxito del capital humano en un entorno de transformación constante y explorar cómo la tecnología y gestión estratégica se pueden optimizar. 

La agenda del Congreso estará estructurada en tres módulos temáticos: evolucionar, transformar y conectar. Entre los temas que destacan están el liderazgo para organizaciones resilientes, estrategias innovadoras de reclutamiento y el futuro de este con agentes de inteligencia artificial.

Carlos Enrique Sandoval, Director Ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala. (Foto: Edgar Pocón/Colaboración)
Carlos Enrique Sandoval, director ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala, expresó que con espacios como este buscan que los gestores se anticipen a los cambios, eleven sus capacidades y fortalezcan la sostenibilidad de las organizaciones. 

Durante el Congreso  se contará con la participación de nueve conferencistas de talla nacional e internacional de países como Colombia, Venezuela y Argentina. También de Costa Rica, España y Estados Unidos. 

El Congreso ofrece una propuesta de valor enfocada en la creación de relaciones estratégicas, explicó Carlos Salazar, de GEO. (Foto: Edgar Pocón/Colaboración)
Esta actividad se proyecta como un encuentro esencial para todos aquellos que gestionan a futuro sus organizaciones, según se dio a conocer.

Carlos Salazar, presidente de la Gremial de Empresas de Outsourcing, indicó que desde GEO han trabajado para consolidar un evento que actualice tendencias y que conecte a los gestores con herramientas para impactar de forma positiva a las empresas y el desarrollo de los equipos de trabajo. 

