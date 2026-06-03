Congreso aprueba Ley Antilavado

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El Congreso avaló este martes la nueva Ley Antilavado, una legislación que actualiza las reglas para la prevención, detección y sanción de delitos financieros, además de responder a observaciones planteadas por organismos internacionales.

El Congreso de la República aprobó este martes 2 de junio, durante una sesión extraordinaria, la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El proyecto recibió el respaldo de 147 diputados y quedó contenido en el Decreto 15-2026

La iniciativa fue priorizada en la agenda legislativa a solicitud de varios diputados y su discusión se desarrolló por capítulos. Debido a que la normativa tiene carácter constitucional, su aprobación requirió el voto favorable de al menos 107 congresistas.

Congreso aprueba nueva Ley Antilavado en sesión extraordinaria. (Foto: Jose Pos/colaborador)

Normativa actualizada

La nueva legislación busca fortalecer los mecanismos de prevención, detección, investigación y sanción del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de estándares internacionales impulsados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Entre las enmiendas aprobadas se encuentra una definición más precisa de Personas Expuestas Políticamente (PEP), estableciendo que esta condición se mantendrá únicamente durante el ejercicio del cargo y hasta un año después de haberlo dejado.

Nuevas reglas delimitan la condición de Personas Expuestas Políticamente. (Imagen: Organismo Legislativo)

También se incorporan regulaciones para proveedores de servicios de activos virtuales, se amplían las obligaciones de conservación de registros físicos y electrónicos y se fortalecen las atribuciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

Aprobación por capítulos e incorporación de enmiendas de la Ley Antilavado. : José Pos pic.twitter.com/YFX0yy914J — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 3, 2026

Asimismo, se establecieron controles sobre medidas cautelares relacionadas con bienes y cuentas bancarias, fijando plazos para que el Ministerio Público (MP) solicite su validación judicial.

De igual forma, se actualizaron disposiciones penales vinculadas al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y participación de terceros en estos delitos.

Congreso impulsa reformas a la Ley Antilavado para atender observaciones internacionales. (Foto: Jose Pos/colaborador)

La ley también incorpora mecanismos para la actualización de listados de cargos públicos considerados PEP y disposiciones relacionadas con personas que cumplen penas derivadas de la conversión de multas.

La aprobación de esta normativa responde a las observaciones realizadas por organismos internacionales.

Durante los últimos meses, distintos sectores advirtieron que la falta de reformas podría la reputación financiera del país y activar mayores controles económicos que afectarían de forma directa a los guatemaltecos.

Varias sesiones plenarias fueron suspendidas por falta de quórum y acuerdos entre bancadas. (Foto ilustrativa: Estuardo Paredes/colaborador)

Con la aprobación de la Ley Antilavado, el Congreso busca dotar al Estado de herramientas más robustas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, además de fortalecer la cooperación entre autoridades financieras, judiciales y de investigación.

La normativa entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Diario Oficial.

Cumplir estándares internacionales

El presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, diputato Jorge Ayala, indicó que la aprobación de la nueva Ley Antilavado representa la actualización más importante del marco regulatorio guatemalteco en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en los últimos 25 años.

Según explicó, la normativa fue construida a partir de un amplio consenso entre los bloques legislativos y se ajusta plenamente a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y permite al país cumplir con los estándares internacionales.

Diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior.

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Ayala indicó que la ley adopta un enfoque basado en riesgos para concentrar los recursos del Estado en la persecución de delitos de mayor impacto, al tiempo que protege las actividades de la economía informal y el uso legítimo del efectivo, sin perseguir fines fiscales.

Además, señaló que los equipos técnicos del Organismo Ejecutivo que impulsaron la iniciativa continúan trabajando en el reglamento de la normativa y confían en que estará listo antes del plazo establecido para que Guatemala cuente con una ley plenamente implementada y en vigencia para la próxima evaluación internacional prevista para febrero.

Reacción de diputados

El diputado José Chic afirmó que la aprobación de la nueva Ley Antilavado fortalece las herramientas legales con las que cuentan el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial para combatir estructuras vinculadas al crimen organizado, las maras, el terrorismo y otros delitos relacionados con el lavado de dinero.

Según indicó, la normativa permitirá perseguir con mayor eficacia las fuentes de financiamiento de estos grupos y, al mismo tiempo, brindar mayor certeza a la economía nacional.

Diputado José Chic

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Chic también señaló que la aprobación de la ley envía una señal positiva ante la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que contribuiría a evitar sanciones o repercusiones para el país.

Añadió que la medida ofrece tranquilidad a los guatemaltecos, especialmente a quienes reciben remesas del extranjero.

Por su parte, el diputado César Dávila destacó que la aprobación de la normativa responde a la necesidad de brindar certidumbre a la población ante la preocupación que existía por una posible inclusión de Guatemala en la lista gris de vigilancia internacional.

Además, indicó que la nueva legislación contribuye a fortalecer la confianza en el país y representa un paso importante para la estabilidad económica y financiera.