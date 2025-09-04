Cámara de la Industria reacciona por Ley para Codedes y rechaza Presupuesto 2026

-

Empresarios hacen llamado al Ejecutivo y al Legislativo para que mediten sus decisiones.

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) manifestó su preocupación por la aprobación de la Ley que permite que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) utilicen recursos no ejecutados y rechaza el proyecto de Presupuesto 2026.

Mediante una postura oficial publicada en su página electrónica oficial, la CIG manifestó su "preocupación por la aprobación en único debate y de urgencia nacional del Decreto 7-2025, Ley de fortalecimiento financiero y de continuidad de proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural".

"Los mecanismos para la ejecución del presupuesto deben ser analizados y discutidos con la debida profundidad para asegurar el resguardo de los procedimientos de fiscalización y control del uso de los recursos públicos", precisa la comunicación.

El Ejecutivo entregó el proyecto de Presupuesto 2026 al Congreso de la República el pasado 1 de septiembre. (Foto: Archivo / Soy502)

Asimismo, la CIG también informó que rechaza la propuesta de Presupuesto para 2026, ya que afirman "presenta un incremento de más del 10.3% en comparación con el año anterior, que ya había tenido un incremento histórico del 19%".

"Este año ha sido evidente que el problema no es la falta de recursos, es la falta de ejecución", puntualiza el texto.

La Cámara asegura que "es inadmisible que se proponga un aumento en el presupuesto" y agrega que "destina la mayor parte de recursos a gastos de funcionamiento, pago de deuda y transferencias".

LEA MÁS: Sectores critican ley que favorece a los Codede y piden veto presidencial

Afirma que esta situación "compromete la capacidad del Estado para impulsar la inversión en infraestructura, indispensable para el desarrollo nacional".

La CIG finalizó su posicionamiento al hacer un llamado al presidente Bernardo Arévalo para que analice detenidamente el Decreto 7-2025 y "tomar las decisiones respecto al mismo en beneficio de la nación".

Asimismo, la CIG instó a los diputados del Congreso de la República "a realizar una evaluación exhaustiva del proyecto de presupuesto para el 2026 y no aprobarlo".