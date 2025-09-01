Presupuesto 2026: Gobierno propone deuda por más de Q33 mil millones

-

El Gobierno entregó al Congreso de la República su proyecto de gastos para el 2026. Será el turno de los diputados modificar, discutir, aprobar o rechazar.

El Gobierno propone que la quinta parte de los Q163,783.4 millones que se fijaron como techo del Presupuesto de 2026 sean financiados con deuda pública, lo que significa que el país deberá adquirir préstamos o bonos por Q Q33,514,8 millones.

La información consta en el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, que fue presentado como una iniciativa de ley la mañana de este lunes en el Congreso de la República.

Según el documento, el Ejecutivo propone que Q 27,598.8 millones, lo que representa el 16.85 % del total de presupuesto, ingresen a las arcas del estado por endeudamiento público interno, es decir que buscan que esa cantidad de dinero sea colocada como bonos del tesoro el próximo año.

El proyecto de presupuesto debe ser discutido por los diputados del Congreso de la República. (Foto: Archivo / Soy502)

Mientras que otros Q5,915.9 millones, que representan el 3.61 % del total del presupuesto, se obtendrían por endeudamiento público externo, en este caso Q 14,714 millones por préstamos a gobierno extranjeros y Q 5,901.2 millones a través de organismos e instituciones internacionales.

En total, la deuda pública que el Gobierno propone que Guatemala adquiera el próximo año es de Q 33,514.8 millones, esto representa el 20.46% del total que fue fijado como techo presupuestario por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Más detalles

Otro de los datos que destacan del proyecto presentado por el Gobierno es que el monto de deuda que se busca adquirir para financiar el presupuesto el próximo año es mayor, a lo que el mismo documento precisa que se usará en inversión.

Los datos muestran que el Gobierno proyecta gastar el próximo Q28,716.1 millones en concepto de inversión, sin embargo, este monto es menor en Q4,798.6 millones que la cantidad de dinero que el Gobierno pide que se adquiera como deuda pública en 2026.

Técnicamente, el documento señala que el Organismo Ejecutivo proyecta adquirir un monto mayor en deuda pública que el que buscará utilizar en inversión.

Pero, esto no es todo, el documento también revela que para el próximo año se contempla que Q21,829.9 millones sean asignados a los Servicios de la deuda pública.

Guatemala destina Q 0.13 para el pago de deuda pública de cada quetzal que llegan a sus arcas. (Foto: Archivo / Soy502)

Esto significa que el 13.33% del monto total del presupuesto del próximo año sería destinado para pagar deuda adquirida en años anteriores.

Para dimensionar, lo que representa ese monto en el proyecto de presupuesto nacional, el único ministerio que supera el monto que se asignó para el pago de deuda pública es el Ministerio de Educación, que tiene Q26,935 millones.

Ninguna otra cartera logra superar en presupuesto lo que el país tiene proyectado utilizar para pagar pública el próximo año, el más cercano sería Salud, que tiene proyectado recibir Q16,537.7 millones, es decir, una diferencia de Q 5,292.9 millones.