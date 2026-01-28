Cámara de Industria rechaza ampliación del presupuesto y asegura que es un riesgo

-

El sector industrial señala que las acciones del Congreso trasladan un costo a los jóvenes del país quienes deberán pagar la deuda que fue adquirida.

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) rechazó la ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso de la República, asegura "que es un riesgo para para el país" y que no se puede "seguir aprobando más gasto sin corregir los errores del pasado".

"Como sector industrial, rechazamos rotundamente la ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso de la República de urgencia nacional y en horas de la noche", señaló la Cámara mediante un comunicado.

Señala que "esta decisión compromete el futuro de todos los guatemaltecos, ya que incrementa el gasto y el endeudamiento sin corregir los problemas de ejecución y transparencia".

"La ampliación de Q 9,326 millones eleva el presupuesto 2026 a Q 164,163 millones, esto significa que conscientemente se está presupuestando un nuevo déficit equivalente al 3.2 % del Producto Interno Bruto (PIB)", precisa el texto.

CIG asegura que esta acción que califica de "irresponsable" traslada el costo "a las familias y a los jóvenes guatemaltecos, quienes deberán asumir este endeudamiento en los próximos años".

"A esta carga se suma una asignación de recursos que no responde a resultados, ya que se continúan concentrando fondos millonarios en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes)", indica el comunicado.

La Cámara destaca que los Consejos siguen recibiendo dinero "pese a la baja ejecución registrada en años anteriores y una fiscalización opaca" y que reciben más dinero "mientras se recortan recursos para la rehabilitación de puentes y carreteras".

La CIG asegura que estas disposiciones que aprobó el Congreso afecta proyectos estratégicos de movilidad y conectividad y destacó que "sin inversión en infraestructura se estanca el empleo, la movilidad y las oportunidades para los guatemaltecos".

"Señores del Congreso de la República, así no se construye país, así se destruye el futuro", finaliza el texto.