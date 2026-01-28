Finanzas Públicas justifica la asignación de Q 6,312.1 millones para los Codedes

-

Expresidente del Congreso señala que esto puede ser una estrategia del Ejecutivo porque tema es atractivo para los diputados.

El Ministerio de Finanzas Públicas señaló que el monto que propuso asignar a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), es el Congreso ya había dispuesto y que buscarán velar por la transparencia en el gasto de los fondos.

Jonatan Menkos, ministro de Finanzas Públicas, fue consultado sobre la razón por la cual el Ejecutivo incluyó en la modificación presupuestaria, que entregó al Congreso, un monto de Q 6,312.1 millones destinados para los (Codedes).

"La modificación que hemos entregado al Congreso incluye toda la estructura que aprobó el Congreso en el Decreto 27-2025", respondió el funcionario.

Agregó que en el Decreto, que fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad "el Congreso, con más de 130 votos, agregó inversión extraordinaria a través de Consejos de Desarrollo".

Afirmó que esta inversión "está enfocada específicamente en proyectos de agua, saneamiento ambiental y mejoras en los diferentes territorios".

"Hemos cumplido con mantener esa asignación y nuestra labor es cuidar en el proceso de ejecución que los recursos se estén ejecutando de la mejor manera posible", afirmó el ministro.

Menkos también fue consultarle sobre cómo garantizará el Gobierno que estos fondos no se conviertan en un botín político como lo han denunciado analistas y sectores de la sociedad

"El Ministerio de Finanzas Públicas ha desarrollado una serie de sitios que permiten la revisión de lo que se está haciendo con estos fondos y permiten a toda la ciudadanía entender de cada uno de los proyectos", respondió el funcionario.

Agregó que las personas que fiscalizan a los Codedes pueden revisar quién es el proveedor, qué se va a construir, qué precio tiene la otra, bajo qué condiciones se ha licitado el proyecto y tener acceso a las fotos sobre los avances de los diferentes proyectos".

"Nosotros creemos que los consejos de desarrollo son un brazo importante de inversión pública y como toda la inversión y todo el gasto necesita ser permanentemente sujeta de rendición de cuentas y de una transparencia permanente", agregó el ministro.

Añadió que el Gobierno vela por la transparencia hacer no sólo de la inversión de los Codedes sino con la inversión pública en general.

Puede ser una estrategia

Roberto Alejos, expresidente del Congreso, fue consultado al respecto de la decisión del Ejecutivo de dejar la misma cantidad de dinero a los Codedes que ya había sido aprobada por el Congreso.

"Recordémonos que la primera ampliación presupuestaria que se dio en el primer año de Gobierno se basó precisamente en otorgarle a los Codedes dinero extraordinario para llevar obras a las municipalidades escogidas por los diputados", explicó el exdiputado.

Agregó que "en aquel entonces se aceptó públicamente que se asumiera que había un monto asignado por cada diputado que necesitaba la libertad de repartir entre los alcaldes para que los Codedes llevaran obras a sus municipios".

"Esta estrategia se volvió a usar para aprobar el presupuesto en 2025 y ya quedó como una práctica en este Gobierno hacerlo de esta manera", añadió Alejos.

Agregó que lo importante es la fiscalización de los proyectos y que la población sepa públicamente "cuánto dinero es, a qué municipios van los fondos y quién los maneja".

Explicó que esto incluso puede ayudar al el Ministerio de Comunicaciones para desarrollar proyectos en todo el país, "a través de los centros de desarrollo, ejecutados para las distintas municipalidades".

"Entonces esto indiscutiblemente es un atractivo para los diputados", afirmó el expresidente del Congreso, quien consideró que algunos diputados "necesitan" que los fondos queden "muy claros en el presupuesto".