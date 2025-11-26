CIG rechaza proyecto de presupuesto 2026 y lo califica de insostenible

-

La Cámara de Industria de Guatemala expresó su desacuerdo con el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026, cuyo monto de Q163 mil millones califica de insostenible y desproporcionado.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó su desacuerdo con el proyecto de presupuesto general del Estado 2026, al que califica como "desproporcionado y alejado de las necesidades del país".

Según la CIG, el monto planteado, que supera los Q163 mil millones, resulta "insostenible y representa una carga significativa para las familias guatemaltecas".

Mencionó que a pesar de los ajustes introducidos por la Comisión de Finanzas del Congreso, como la reducción parcial del techo presupuestario y la disminución de algunos bonos y préstamos, el problema estructural permanece sin resolver.

La CIG también cuestiona que, en un contexto marcado por desafíos urgentes en materia de seguridad, movilidad, salud y aumento del costo de vida, el Estado impulse un plan de gasto desfinanciado.

Además, afirmaron que la población no debería continuar asumiendo las consecuencias de un presupuesto que, a su juicio, incrementa gastos sin mejorar los resultados.

Frente a este panorama, la CIG reiteró la necesidad de implementar cambios profundos en el manejo de los recursos públicos con la creación de un observatorio de gasto público que involucre tanto al sector privado como al público, con el fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo, advirtió que el país no puede continuar acumulando deuda y tomando decisiones que comprometan su estabilidad futura.