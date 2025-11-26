Congreso aprueba préstamos por más de Q6,800 millones

-

El pleno del Congreso aprobó más deuda pública externa. Durante la sesión plenaria de este martes, han aprobado tres préstamos que suman más de Q6,800 millones.

Luego de aprobar varias decretos y acuerdos en la sesión de este martes 25 de noviembre, los diputados se dispusieron a aprobar un paquete de préstamos para adquirir deuda pública externa, hasta el momento se han aprobado tres que suman hasta US$900 millones (Q6,885 millones).

El primer préstamo se aprobó con el Decreto 22-2025 que recibió 129 votos a favor con el cual los parlamentarios dieron luz verde a las negociaciones del contrato de préstamo número 5479/OC-GU.

Dicho préstamo será celebrado entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y es denominado como Programa de Apoyo a la Mejora de la Calidad de Gasto Social hasta por un monto de US$300 millones (Q2,295 millones).

Los diputados lograron consensos para aprobar los préstamos para adquirir deuda externa. (Foto: Wilder López / Soy502)

El Decreto autoriza al Organismo Ejecutivo para que por medio del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) suscriba el contrato indicado los términos y condiciones financieras y su destino será para "brindar apoyo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado según los términos definidos en el contrato de préstamo".

El organismo ejecutor es el Minfin, tiene un plazo de hasta 18 años y el periodo de gracia será determinado "en función de la fecha de suscripción de conformidad con lo que establece el contrato de préstamo".

El decreto señala que las amortizaciones del capital pago de intereses y demás gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones financieras del contrato de préstamo estarán a cargo del Organismo Ejecutivo por conducto del Minfin.

Debido a esto la cartera de Finanzas Públicas "deberá prever las asignaciones presupuestarias correspondientes en cada ejercicio fiscal hasta la cancelación total de la deuda. El decreto empezará a regir al día de su publicación en el diario oficial.

El segundo préstamo se aprobó con el Decreto 23-2025 el cual recibió 127 votos a favor con el cual se puede suscribir un contrato de préstamo hasta por US$ 250 millones (Q 1,912.5 millones).

Con dicha legislación, se aprueba la negociación del contrato de préstamo número 5991/OC-GU a celebrarse entre la República de Guatemala y el BID para apoyar la ejecución del denominado Programa de Acceso a la Electrificación Rural (PAER).

Los diputados han aprobado varios decretos durante la sesión de este martes. (Foto: Óscar Rivas / Soy502)

Dicho decreto autoriza el organismo ejecutivo para que por medio del Minfin suscriba el contrato de préstamo bajo los términos y condiciones financieras que en el mismo se establecen.

El monto del préstamo es hasta por US$ 250 millones (Q 1,912.5 millones), cuyos recursos vendrán del capital ordinario del BID, el organismo ejecutor será el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) y tiene un plazo de hasta 25 años que incluye el periodo de gracia.

El Decreto señala que la amortización del capital pago de intereses y demás gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones financieras del contrato de préstamo están a cargo del Organismo Ejecutivo por conducto del Minfin.

El tercer préstamo recibió 130 votos a favor con los cuales se aprobó el Decreto 24-2025 que autorizó suscribir un contrato de préstamo hasta por US$ 350 millones (Q 2,677.5 millones).

El Congreso tiene proyectado aprobar otros dos préstamos durante esta sesión plenaria. Los congresistas no han compartido el detalle ni los montos de estos nuevos contratos financieros.

Se ampliará...