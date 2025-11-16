CIG rechaza proyecto de presupuesto 2026 y advierte riesgos fiscales para el país

-

La institución hace un llamado a la sala de Finanzas Públicas y Moneda del Legislativo para que haga las correcciones necesarias.

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) expresó su rechazo al proyecto de presupuesto para 2026 presentado por el Organismo Ejecutivo, al considerar que la propuesta incrementa el gasto público de manera insostenible y no responde a las prioridades fundamentales del país.

La organización calificó la iniciativa como una amenaza para la estabilidad fiscal y el desarrollo a largo plazo.

"Como sector industrial, manifestamos nuestro total desacuerdo con la irresponsable propuesta de presupuesto presentada por el Ejecutivo, que aumenta el gasto público de forma insostenible y no prioriza las verdaderas necesidades de los guatemaltecos", precisa la CIG en su comunicado oficial.

Como sector industrial, manifestamos nuestro total desacuerdo con la irresponsable propuesta de presupuesto 2026.



La Cámara advirtió que la estructura del gasto propuesta concentra la mayor parte de los recursos en funcionamiento y servicio de la deuda, lo que reduce el margen para invertir en áreas esenciales como salud, educación e infraestructura.

Destacó que esta falta de inversión afecta directamente la competitividad del país. El documento señala que las limitaciones presupuestarias en infraestructura vial impactan el transporte de materias primas y productos terminados, provocando un aumento en los costos logísticos.

Esto, a su vez, repercute en el precio final de los bienes de consumo pues eleva "los costos de traslado y, en consecuencia, incrementa el precio final de los bienes que las familias guatemaltecas consumen a diario".

La Cámara también alertó que, de aprobarse sin modificaciones, el proyecto presupuestario representaría "una irresponsabilidad intergeneracional", ya que supera los Q163 mil millones y podría rebasar los Q170 mil millones debido a ampliaciones preautorizadas.

A esto se suma la inclusión de excepciones, creación de fondos especiales de difícil fiscalización y ampliaciones sin monto definido, lo que —según el sector industrial— permitiría un manejo de recursos públicos sin controles adecuados.

Finalmente, la CIG hizo un llamado a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República a realizar las correcciones necesarias para garantizar un uso responsable y transparente de los fondos estatales.

La CIG hizo un llamado a la Comisión de Finanzas del Congreso para que corrija los errores que ellos consideran tiene el proyecto. (Foto: Archivo / Soy502)

"Hacemos un llamado a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República para que revise y corrija las deficiencias del proyecto, garantizando transparencia, responsabilidad fiscal y que cada quetzal se traduzca en resultados tangibles para los guatemaltecos", asevera el documento.

La Cámara finaliza su comunicado con la frase: "Cuando hay voluntad política y se combate la corrupción, el dinero alcanza".