CIG urge aprobación de ley antilavado para frenas estructuras de contrabando

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Sector empresarial vincula el contrabando con narcotráfico y trata de personas.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), a través de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF), insistió en la necesidad de que el Congreso apruebe la ley contra el lavado de dinero y otros activos, al considerar que esta normativa es importante para combatir las estructuras de contrabando que operan en el país.

El presidente de la CIG, Enrique Font, afirmó que el contrabando no puede catalogarse como parte de la economía informal, pues detrás de estas actividades existen redes criminales organizadas.

CIG pide aprobar ley antilavado para combatir redes de contrabando. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

De acuerdo con Font, las mismas estructuras que participan en el contrabando también mantienen vínculos con delitos como narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero.

La CIG señaló que restarle importancia al contrabando debilita la respuesta del Estado frente al crimen organizado y limita los esfuerzos para desmantelar estas operaciones ilícitas.

Además, advirtió que el impacto no solo alcanza al sector empresarial formal, sino también a la generación de empleo y a la seguridad de los consumidores.

Congreso retomará discusión de la ley antilavado este martes 12 de mayo. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Asimismo, recordó que Guatemala figura entre los 25 países con mayor riesgo de crimen organizado.

En ese contexto, la CIG sostuvo que incluir el contrabando dentro de la legislación antilavado permitiría perseguir de mejor manera las operaciones financieras ligadas a estas estructuras criminales.

Mientras tanto, la iniciativa de ley antilavado continúa en discusión en el Congreso.

El martes 5 de mayo, el pleno no alcanzó los votos necesarios para aprobar la normativa.

No obstante, para la sesión prevista este martes 12 de mayo se espera que las bancadas logren acuerdos que permitan retomar la aprobación de esta ley.