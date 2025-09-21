Actores mejor pagados de kdramas elevan audiencia

Los kdramas no solo ganan audiencia, también elevan las cifras de sus estrellas.
En los últimos años, la popularidad de la cultura coreana a nivel mundial ha incrementado, haciendo que los actores de kdramas obtengan cheques considerables por cada episodio producido.
Si te preguntabas quiénes son los artistas mejor pagados de los doramas coreanos, te enlistamos los cinco que lideran las grandes producciones occidentales.
Song Hye‑kyo
Con producciones originales de Netflix como La gloria, su fama ha incrementado a nivel mundial, haciendo que obtenga un poco más de Q1 millón por episodio.
Hyun Bin
El protagonista de Aterrizaje de emergencia en tu corazón elige muy bien sus trabajos, debido a que suele tener una tarifa fija de Q1 millón 245 mil por episodio del kdrama en el que participe.
Lee Min‑ho
Con una sólida base de fans desde su participación en Boys over flowers, Lee Min-ho gana alrededor de Q1 millón 245 mil por episodio en su regreso a la actuación con Omniscient Reader.
Kim Soo‑hyun
El actor de 37 años obtiene el segundo lugar al ganar alrededor de Q4 millones153 mil por episodio en su más reciente trabajo, La reina de las lágrimas.
Lee Jung‑jae
A sus 52 años, Lee Jung-jae es la estrella más grande del momento debido al éxito mundial de El juego del calamar. El protagonista llegó a ganar Q8 millones por episodio gracias a Netflix, siendo el mejor pagado del momento.