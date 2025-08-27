¡Cobraban hasta Q15 mil! El caso de los agentes de la PNC acusados de secuestro

-

El Juzgado de Turno realiza a puerta cerrada la audiencia contra cinco agentes de la PNC señalados de secuestro y extorsión.

El Juzgado de Turno, en la Torre de Tribunales, desarrolla este miércoles 27 de agosto, la audiencia de primera declaración en contra de cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), identificados como Celso Ochoa, Giovanni Monzón, Angélica Presencin, Edwin Morales y Gilberto Flores, capturados por su presunta participación en el delito de plagio o secuestro.

Juzgado determinó que la audiencia de primera declaración contra los cinco PNC se realizará a puerta cerrada.

Durante la diligencia, la jueza a cargo ordenó que los medios de comunicación no pueden grabar ni registrar en video el desarrollo de la audiencia, alegando la necesidad de proteger el proceso. Determinó que esta audiencia de primera declaración se realizará a puerta cerrada.

Cobraban hasta Q15 mil

Según la investigación del Ministerio Público (MP), los agentes estarían implicados en exigir dinero a cambio de liberar a personas detenidas, cobrando entre Q5 mil y Q15 mil por cada caso.

Uno de los hechos que detalla la Fiscalía ocurrió en zona 21, de la ciudad de Guatemala, donde los agentes habrían ingresado a una propiedad privada bajo el pretexto de cubrir un supuesto hecho armado.

En el lugar capturaron a tres agentes de seguridad privada y les exigieron el pago de Q15 mil para dejarlos en libertad.

La fiscalía los señala de exigir dinero a cambio de liberar a personas detenidas, cobrando entre Q5 mil y Q15 mil por cada caso. (Foto: Wilder López/Soy502)

Además, se reportó que los agentes policiales retuvieron a una pareja de adultos mayores, intentando repetir la misma estrategia extorsiva. Las víctimas se negaron a pagar, por lo que permanecieron retenidas hasta que llegó personal de la Inspectoría General de la PNC, quedando retenidos los agentes señalados.

La investigación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se defina si serán ligados a proceso penal.