Más de mil personas han fallecido por hechos de violencia en lo que va de este año

-

Solo en este martes 26 de agosto se registraron 7 ataques armados en el departamento de Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: Hombre saca un arma y amenaza a agentes de la PNC

La violencia en el país sigue cobrando vidas y causando dolor en muchas familias guatemaltecas.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) afirma que 1051 personas han fallecido a consecuencia de ataques armados, solo en el departamento de Guatemala y en lo que va de este año 2025.

Según las autoridades, el pasado fin de semana, en un lapso de 10 horas, se registraron 8 incidentes armados, dejando a 7 personas fallecidas y 10 heridos.

Este martes 26 de agosto no fue la excepción, pues se registraron 7 ataques armados solo en el departamento de Guatemala.

Ataque a camión repartidor

El primer ataque fue antes de las siete de la mañana, cuando tres hombres que se conducían en un camión repartidor, fueron atacados por criminales sobre la calzada Roosevelt. El conductor, identificado como Edgar Estuardo Pocon Cotzal de 35 años, logró refugiarse en una gasolinera de la zona 2 de Mixco.

Norman Manuel Pop Choc de 24, quien tenía una semana de haber iniciado a trabajar como guardia de seguridad de la empresa, resultó herido y llevado al Hospital Roosevelt.

Sin embargo, Eduardo Xonaj Caal de 24 años, ayudante del camión, falleció en el lugar.

(Foto: Nuestro Diario)

Iba a trabajar

Juan David Gutiérrez Escobar fue atacado por la espalda mientras esperaba a que pasaran por él para ir a trabajar.

El hecho ocurrió en la 6a. avenida y 9a. calle de la colonia Landívar, zona 7. Al lugar acudieron los Bomberos Municipales, quienes confirmaron que la víctima había fallecido de dos impactos de bala en la cabeza. Gutiérrez había llegado de Estados Unidos hace tres años.

Iban a entregar un motor

Dos hombres fueron atacados a balazos cuando se encontraban en el parqueo de una gasolinera. Kenet José Trejo Jolón de 25, quedó herido, mientras que su acompañante, quien no ha sido identificado, murió a consecuencias de múltiples heridas de arma de fuego.

El ataque fue en el kilómetro 25 de la ruta a El Salvador, en el cruce que conduce a Santa Elena Barillas.

Cerca del cadáver quedó un maletín con un motor de motocicleta, así como 22 casquillos, una moto y un celular.

Le quisieron robar su auto

Como Jean Carlo Natareno Santizo de 30 años, fue identificado el hombre que fue atacado a balazos por presuntos delincuentes que intentaron despojarlo de su auto. Los Bomberos Voluntarios llegaron al Anillo Periférico frente al 4-44 de la zona 3, donde localizaron a la víctima.

Cerca del cuerpo quedó el vehículo, una pistola y dos cargadores.

(Foto: servicios)

Estaba en la orilla de una calle

Un hombre falleció al ser atacado a tiros en la 6a. avenida y 9a. calle de la colonia Landívar, zona 7 capitalina.

Bomberos Municipales informaron que la víctima había fallecido a consecuencia de múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.

Preliminarmente, fue identificado por residentes como Juan David Gutiérrez Escobar, quien vivía a unas cuadras de donde fue baleado.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Ataque armado en cevichería

Wálter Manuel Vásquez de 34 años fue atacado con varios disparos dentro de su negocio ubicado en la 3a. avenida y 3a. calle de la colonia Landívar.

Bomberos Municipales aún encontraron a la víctima con signos vitales por lo que fue trasladado hacia la emergencia del hospital Roosevelt.

Familiares y amigos del comerciante indicaron que el lugar es asediado por pandilleros que les exigen una extorsión.

(Foto: Bomberos Municipales)

Ataque en San Miguel Petapa

Dos hombres fueron trasladados a la estación de Bomberos Municipales Departamentales de San Miguel Petapa, luego de haber sido atacados a tiros en la colonia San Antonio, zona 9 de ese municipio.

Ambos fueron trasladados al Hospital de Especialidades de Villa Nueva; sin embargo, debido al estado en el que se encontraban no pudieron ser identificados.